Мальчик с шестью пальцами на каждой руке похвастался успехами в играх и крикете

Мальчик с двумя большими пальцами на каждой руке, живущий в индийском регионе Кашмир, похвастался, что генетическое отклонение помогает ему в крикете и мобильных играх. Кроме того, благодаря лишним пальцам он быстрее лазает по деревьям, пишет издание Daily Mail.

У 12-летнего Файзана Ахмада Наджара (Faizan Ahmad Najar) по шесть пальцев на каждой руке. Когда ему было два года, врачи предлагали ампутировать лишние, однако его родители отказались. «Мы посоветовались об этом со святым, и он сказал, что после операции наш сын может потерять зрение», — объясняет мать.

Наджар утверждает, что не стыдится своей полидактилии и надеется, что она не помешает ему добиться успехов в жизни. «Я хочу стать врачом, — говорит он. — Буду лечить пациентов, которые родились с такими отклонениями, чтобы никто их не дразнил и не травил. К счастью, мне самому редко приходилось сталкиваться с подобным отношением, потому что я живу в деревне».

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

В 2019 году сообщалось, что жительницу индийского штата Одиша (Орисса) с необычно большим количеством пальцев заподозрили в колдовстве. У нее 12 пальцев на руках и 19 — на ногах.