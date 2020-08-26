Кириенко посоветовал активистам настойчиво решать вопросы с властью

В общении с муниципальной властью нужно проявлять настойчивость, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ответ на вопрос участницы форума «Рубеж 2020». Об этом сообщается на сайте ОНФ в среду, 26 августа.

Участница команды «Молодежки ОНФ» из Омской области Анастасия Ерахтина спросила Кириенко, что нужно сделать, чтобы муниципальные власти видели в общественниках не порицателей, а союзников. По ее словам, в период пандемии активисты помогали жителям села Никитино, где не было продуктового магазина. Кроме того, они нашли предпринимателя, который был готов организовать продуктовый киоск, но местные власти тянули с ответом.

«Как убедить муниципалитеты, что мы союзники и у нас общая цель — помогать людям?» — поинтересовалась Ерахтина.

В ответ Кириенко поблагодарил команду за упорство и посоветовал включать в диалог все уровни и ветви власти. «Если не решают в мэрии — идите в правительство региона. Не слышат там, обращаетесь к руководству в Москву, и мы включим все ресурсы, чтобы решить вопрос», — сказал он.

В завершение встречи с участниками форума первый замруководителя администрации президента отметил, что команда «Молодежки ОНФ» — это пример людей с активной жизненной позицией.

Всероссийский командообразующий форум «Рубеж 2020» проходит в Калужской области 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек со всей страны.