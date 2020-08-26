Антивитамины оказались спасением человечества

Ученые Геттингенского университета в Германии выяснили, что антивитамины оказались подходящей заменой антибиотикам, к которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость. Эти препараты могут послужить спасением от резистентных микроорганизмов, например, золотистого стафилококка, которые угрожают человечеству неизлечимыми инфекциями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

На данный момент описаны только три встречающихся в природе антивитамина. Это розеофлавин (RoF), который заменяет витамин B2 (рибофлавин), гинкготоксин (GT), являющийся антивитамином B6 (пиридоксин) и 2'-метокситиамин (MTh), который можно ошибочно принять за B1 (тиамин). Антивитамины по структуре похожи на свои витаминные эквиваленты, однако немного отличаются от них, что может серьезно навредить организму, который не в состоянии отличить их друг от друга. Они подавляют функции настоящих витаминов и оказывают токсический эффект.

Ученые определили, что в MTh присутствует метоксигруппа (O-CH3) вместо обычной метильной группы, что нарушает метаболические реакции в клетке кишечной палочки Escherichia coli. Антивитамин отщепляет от белков глутаматы и способствует их слипанию. При этом человеческие белки, похоже, не подвержены влиянию MTh, однако на данный момент трудно предсказать, могут ли бактерии выработать устойчивость к MTh и какие механизмы могли бы в этом участвовать.