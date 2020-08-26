Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном наряде за сотни тысяч рублей

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, вышла в свет в откровенном наряде, сообщает New York Post. Общая стоимость наряда составила сотни тысяч рублей

Журналисты обратили внимание на фотографию, которую 23-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях. Она снялась в ресторане Delilah в Западном Голливуде в костюме белого цвета.

Как уточняет издание, на ней был вязаный бюстгальтер люксового бренда Bottega Veneta стоимостью 400 долларов (около 30 тысяч рублей), спортивные брюки Sami Miro Vintage за 285 долларов (20 тысяч рублей), худи того же бренда за 297 долларов (21 тысяча рублей) и туфли на каблуках за 1530 долларов (110 тысяч рублей).

Материалы по теме «У всех здесь есть суперкар» Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети «Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?

Свой образ Дженнер дополнила дорогостоящими украшениями: бриллиантовым ожерельем Ruby Stella стоимостью 16 675 долларов (миллион рублей) и сережками Bottega Veneta за 530 долларов (37 тысяч рублей).

Ранее в августе Кайли Дженнер показала в соцсетях дизайн косметических средств из новой коллекции собственного бренда Kylie Cosmetics. Они оформлены в морской тематике с изображением рисованной версии Дженнер в наряде в стиле 40-х годов. Затем предпринимательница сняла себя в таком же образе: она была в полосатом бюстгальтере с открытым декольте, высоких синих трусах с белыми пуговицами и черных чулках.