МВД Белоруссии сравнило численность протестных и провластных акций и заявило, что 25 августа в поддержку президента Александра Лукашенко вышло почти в 3,5 раза больше людей, чем против него. Об этом сообщает БЕЛТА.

В министерстве заявили, что «в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие не менее 16 750 человек. Численность участников протестных акций не превысила 4800 граждан, утверждает МВД.

По всей стране за административные правонарушения задержан 51 человек. В Гродно «группу поддержки» работников «Гродно Азот» отпустили после составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Жители Минска и Минской области жаловались на громкую музыку во время уличных мероприятий, добавили в МВД.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Масштабное шествие прошло в воскресенье, 25 августа, в Минске. По оценкам журналистов, в нем приняли участие до 250 тысяч человек. МВД насчитало 20 тысяч протестующих.