Норвежский ученый попытался вывезти из России 76 конвертов с волосами студенток

Московский районный суд Санкт-Петербурга конфисковал у норвежского ученого Томассена Юнгвара конверты с образцами волос девушек, которые он пытался вывезти из России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

31 августа 2018 года Юнгвар собирался вылететь из аэропорта Пулково. Во время досмотра на таможне у него в багаже нашли незадекларированный товар — 76 бумажных конвертов белого цвета с образцами волос. «Вышеуказанный товар не отнесен к товарам для личного пользования, в связи с чем подлежал таможенному декларированию», — пояснили в пресс-службе.

Ученый пояснил, что путешествовал из Архангельска в Петербург. Волосы, которые находились в конвертах, он получил от студенток медицинского факультета. По словам Юнгвара, образцы были собраны как часть «российского мегапроекта», управляемого одним из университетов Архангельска. Волосы он планировал вывезти на анализ в Шотландию.

В результате суд привлек норвежца к административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию») и конфисковал у него конверты с волосами.

17 августа стало известно об аресте 50-летнего гражданина Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. Задержанный работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». На фоне скандала из Норвегии был выслан российский дипломат.