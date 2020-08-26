Во Франции решили защитить загоравших топлес женщин

Действия французских полицейских, пытавшихся запретить женщинам загорать топлес, несправедливы. На защиту отдыхающих решил встать министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

«Двум женщинам безосновательно предъявили претензии по поводу их внешнего вида на пляже. Свобода — это ценное благо. Хорошо, что руководство [жандармерии] признает свои ошибки», — написал он.

В конце августа два жандарма в коммуне Сен-Мари-Ла-Мер на юге Франции попросили женщин, загоравших топлес, прикрыться. Так они отреагировали на просьбу семьи, отдыхавшей на том же пляже. На странице жандармерии в Facebook пояснили, что офицеры хотели «сохранить спокойствие на пляже».

Издание Midi Libre отмечает, что сначала жандармы подошли к одной из отдыхавших, женщине шестидесяти лет, и попросили ее надеть верхнюю часть купальника. Уже после этого они пошли дальше и стали просить о том же всех женщин, кто находился на пляже топлес — не только тех, на кого изначально указывала семья.

Указывается, что формально загорать и купаться топлес на пляжах Франции не запрещено. При этом местные власти могут вводить ограничения на пляжах по своему усмотрению.

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