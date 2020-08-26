В РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников

За время эпидемии коронавируса в России, Белоруссии и Казахстане после заражения умерло 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей. Такие цифры назвал первый викарий патриарха по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения инфекции, митрополит Воскресенский Дионисий, сообщается на сайте Московской патриархии.

По его словам, всего было инфицировано 1693 священнослужителей и монахов. Из их числа носителями вируса остаются 113 человек, остальные поправились.

25 августа после заседания Священного Синода в храме в Даниловском монастыре прошла заупокойная лития по погибшим архиереям: митрополитам Варнаве (Кедрову), Исидоре (Кириченко), Евлогии (Смирнове), Софронии (Дмитруку), Ионе (Карпухину), архиепископу Агапиту (Горачеку), схиепископу Петру (Карпусюку), епископам Серафиму (Глушакову) и Вениамину (Королеву).

В ходе заседания Синода от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи освободили протоиерея Димитрия (Смирнова), известного своими скандальным высказываниям о коронавирусе и женщинах. Решение принято в связи с состоянием его здоровья.