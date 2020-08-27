Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тысячи

В России за сутки выявили 4 711 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 27 августа.

Большинство из них зафиксировано в Москве (637), Санкт-Петербурге (184) и Московской области (148). За последние 24 часа скончался 121 пациент с коронавирусной инфекцией. За весь период в России умерли 16 804 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.