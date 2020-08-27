Популярный курорт России снова установил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый рекордный показатель на популярном курорте с начала пандемии. Такие данные в четверг, 27 августа, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлен, в частности, 21 случай при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 — при скрининге здоровых лиц.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 2187 случаев заражения COVID-19, 1557 человек выздоровели, 26 — скончались.
Ранее максимальный в Крыму показатель суточного прироста был зарегистрирован 21 августа, тогда в республике выявили 55 зараженных коронавирусом, до этого — 14 августа, когда инфекцию обнаружили у 51 человека.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.