Россиян пустят на популярный зарубежный курорт без ограничений

Доминиканская Республика, которая считается популярным зарубежным курортом, начнет пускать туристов со всего мира, в том числе россиян, без ограничений. О новом плане правительства по восстановлению туризма сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента страны Луиса Абинадера Короны.

Так, согласно новому комплексу инициатив, с конца сентября прибывающим в страну иностранцам не потребуется сдавать тест на коронавирус или предъявлять справку об отсутствии COVID-19. При этом некоторым путешественникам, отобранным случайно, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест.

Кроме того, все постояльцы отелей временно будут обеспечены планом помощи в поездках, в который включена страховка, телемедицинская помощь, а также проживание на случай заражения инфекцией. Уточняется, что такая страховка будет предоставляться ​​гостям страны бесплатно до декабря 2020 года и оплачиваться властями страны.

«Наша цель — свести к минимуму последствия пандемии и способствовать ответственному восстановлению, в центре которого будут здоровье людей и максимизация потенциала для создания новых рабочих мест, экономического роста и дальнейшего развития туристического сектора», — отметил глава государства.

Он также добавил, что меры социального дистанцирования и масочный режим по-прежнему действуют в стране, а чтобы минимизировать риск сотрудников заразиться инфекцией, на территории гостиниц появятся санитарные зоны.

Там персонал отелей и все поставщики товаров смогут пройти санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдавать тесты на коронавирус и следовать специальному протоколу при входе и выходе с территории.

Доминиканская Республика полностью открылась для туристов в начале июля. Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 92 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом от болезни, вызванной инфекцией, вылечились 63 тысячи человек, а жертвами COVID-19 стали 1613 жителей страны.