Жеребенок привел людей к мертвой матери

В Якутии жеребенок привел людей к мертвой лошади, которая могла быть его матерью. Видео, распространившееся в соцсетях, опубликовал Telegram-канал «ДЬИИКЭЙ».

Ролик сняли люди, пришедшие в лес за ягодами. Они заметили, что жеребенок странно себя ведет и пошли за ним. Согласно публикации в издании Sakhaday, за кадром женщина обращается к животному по-якутски и говорит: «Бедненький».

В итоге ягодники пришли к мертвой кобылице — по всей видимости, его матери. Что стало причиной ее гибели и какой была дальнейшая судьба жеребенка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке в провинции Прачинбури, Таиланд, тщетно пыталась оживить своего детеныша, которого сбила машина. Представитель национального парка пояснил, что за время карантина обезьяны привыкли перемещаться по опустевшим дорогам.