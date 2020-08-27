Украинская полиция опровергла гибель людей при обстреле автобуса с активистами

Украинская полиция опровергла сообщения о гибели людей при обстреле автобуса с активистами в Харьковской области. Информация о случившемся представлена на сайте ведомства.

В полиции утверждают, что в четверг, 27 августа, возле города Люботин неизвестные на автомобиле заблокировали микроавтобус, в котором ехали представители общественной организации «За жизнь», и обстреляли его из травматического оружия.

В результате два активиста получили ранения и попали в больницу. Людей, взятых в заложники, нет. Начато расследование по статье «Хулиганство», ведется поиск преступников.

Ранее депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь» расстреляли радикалы из «Нацкорпуса» и «Азова». Они также сообщали, что, по предварительным данным, погибли два человека.