Путину подарили кусок мегатрассы «Таврида»

Президенту России Владимиру Путину подарили кусок асфальта с мегатрассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Сувенир в виде килограмма асфальтобетонного покрытия преподнес главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков. Компания выступает генеральным подрядчиком строительства. Президенту сообщили, что на трассе использовали асфальт нового качества, который позволяет избежать образования колеи.

Путин 27 августа открыл автомобильное движение по новому участку трассы, проехав по магистрали на автомобиле Aurus из президентского «Кортежа». Глава государства похвалил трассу, назвав ее удобной, красивой и современной. В то же время Путин добавил, что на магистрали следует оборудовать съезды к морю.

Строительство трассы продолжается, окончательное завершение проекта запланировано на конец 2023 года. Очередной ее участок собираются завершить до конца будущего года.