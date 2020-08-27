Продавшего японцу армейский шлем россиянина обвинили в контрабанде вооружений

Жителю Миасса грозит тюремный срок за попытку продать армейский шлем зарубежному покупателю. Об этом сообщает НТВ.

Александр Петров приобрел имеющийся в свободной продаже шлем «Ратник» и выставил его на сайт объявлений. Покупатель оказался из Японии. После отправки посылкой заинтересовалась российская таможня. Выяснилось, что товар двойного назначения можно вывозить за границу только при наличии разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Россиянина обвинили по статье «Контрабанда вооружений». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

26 августа Московский районный суд Санкт-Петербурга конфисковал у норвежского ученого Томассена Юнгвара конверты с образцами волос девушек, которые он пытался вывезти из России на анализ в Шотландию. 31 августа 2018 года Юнгвар собирался вылететь из аэропорта Пулково. Во время досмотра на таможне у него в багаже нашли незадекларированный товар — 76 бумажных конвертов белого цвета с образцами волос. «Вышеуказанный товар не отнесен к товарам для личного пользования, в связи с чем подлежал таможенному декларированию», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В 2019 году нескольких россиянок задержали за покупку за границей незарегистрированного в России препарата для лечения эпилепсии «Фризиум», который был необходим их детям. Одной из женщин угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ, на вторую завели дело, но вскоре прекратили его.