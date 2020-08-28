Первый онлайн-фестиваль шопинга объединил 7 миллионов россиян

Первый онлайн-фестиваль шопинга IDRF’FEST, который прошел в формате live commerce при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы с 22 по 23 августа, объединил 7 миллионов россиян. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мероприятия было организовано более 100 онлайн-стримов с известными блогерами и инфлюенсерами, которые в режиме реального времени общались с аудиторией и продавали товары 1000 брендов-участников, среди которых были большие компании и молодые локальные бренды.

«Фестиваль шопинга IDRF’FEST положил начало новому направлению онлайн-торговли в формате live commerce в России и открыл перспективные возможности для увеличения продаж и развития бизнеса в целом», — рассказал организатор IDRF’FEST, руководитель компании 24TTL Юрий Шишкин.

В конце каждого дня фестиваля выступали такие артисты, как NILETTO, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas, Эмма М и Burito.