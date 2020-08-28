Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявили 4829 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 28 августа.

Большинство из них зафиксировано в Москве (654), Санкт-Петербурге (187) и Московской области (150). За последние 24 часа скончались 110 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период в России умерли 16 914 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 798 466 человек.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.