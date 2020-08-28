Сотрудница музея случайно нашла кость динозавра во время пробежки по пляжу

Жительница шотландского острова Эгг случайно нашла кость динозавра во время пробежки. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Сотрудница Национального музея Шотландии Эльза Панчироли (Elsa Panciroli) во время тренировки на пляже споткнулась о кость динозавра.

Возраст находки составляет более 166 миллионов лет, окаменелость принадлежит к средней юре. Предположительно, это была кость задней конечности стегозавра.

Панчироли сказала, что это очень значительная находка, так как это первая в истории кость динозавра, найденная на острове Эгг. «Этой кости 166 миллионов лет, и она служит доказательством того, что стегозавры жили в Шотландии в это время», — отметила она.

Длина находки — около полуметра. Кость извлекли и отвезли в лабораторию, чтобы отделить от камней. Хотя кость была сильно повреждена волнами, она дала много ценной информации команде палеонтологов.

Ранее похожая окаменелость того же периода была найдена на острове Скай. На острове Эгг находили только окаменелых морских рептилий и рыб, относящихся к Юрскому периоду. Впервые такую находку совершил геолог Хью Миллер (Hugh Miller) в XIX веке.

Найденная Панчироли кость пополнила коллекцию Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

Ранее сообщалось, что житель английского острова Мерсея, графство Эссекс, нашел на побережье огромную кость неизвестного животного и принес ее домой. Две его дочери были в восторге и просили разрешить отнести находку в школу, чтобы сделать о ней доклад.