Россия начала продавать газ с Ямала арабам

Частная российская компания «Новатэк» сообщила о начале продаж газа с Ямала в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Производитель на своем сайте сообщил, что первая партия поставлена в рамках краткосрочного спотового контракта.

Груз сжиженного природного газа (СПГ) был перевален в Европе на газовоз «Ямал Спирит», после чего доставлен на терминал Jebel Ali. За поставку отвечала дочерняя компания «Новатэка» Gas & Power Asia.

Первый зампредправления компании Лев Федосеев заявил, что такой контракт доказывает возможность конкурентоспособных поставок на любые рынки мира.

Ранее сообщалось, что в 2019 году крупнейший российский завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» выработал 18,4 миллиона тонн, что значительно выше ожиданий.

Два года назад «Новатэк» сообщил о поставке первых партий СПГ с Ямала в Бразилию и Китай.