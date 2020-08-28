Экспорт сахара из Краснодарского края увеличился в восемь раз

Экспорт сахара из Краснодарского края увеличился более чем в восемь раз в 2020-м, предприятия поставили на международный рынок около 270 тысяч тонн продукта года. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что продукция поставляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Всего в 2020-м Кубань планирует поставить товары на 2,5 миллиарда долларов.

Основные импортеры — Турция, Албания, Монголия, Ливан, Израиль и страны СНГ. В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона объяснили увеличение экспорта общим развитием переработки сахара. Отрасли уделяется особое внимание с 2015 года по поручению властей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.