Оценены потери российских турагенств из-за пандемии

Российские туристические агенства на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса в июле и первой половине августа заработали в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 28 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные об оборотах отрасли.

По оценке IT-компании «Эвотор», в высокий сезон 2020 года выручка агентств смогла восстановиться до 41 процента лишь к августу. Причину этого в компании видят в том, что внешний туризм заменился внутренним, а по стране многие россияне предпочитают ездить самостоятельно, не покупая туры.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Кассы», оборот онлайн-продаж туров упал до 70 процентов убытка на одну торговую точку, а средний чек в июле снизился на 60 процентов по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом отмечается рост в 136 процентов бронирований гостиниц, что означает рост интереса туристов к самостоятельному планированию путешествий. На статистике сказалось также и то, что на фоне пандемии люди избегали отелей, отдавая предпочтение частному сектору, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

26 августа сообщалось, что россияне в июле и первой половине августа стали путешествовать более бюджетно, однако количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16 процентов год к году, а в августе — уже на 25 процентов.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.