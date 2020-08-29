Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна провела самую мощную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны. Его заявление на выступлении перед избирателями опубликовано в Twitter.

По словам Трампа, когда вирус появился в США, американские власти начали самую масштабную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны. Он отметил, что его решение об ограничении въезда в страну спасло «тысячи и тысячи жизней». Кроме того, за время пандемии в стране произвели более 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Ни одному американцу, нуждавшемуся в аппарате ИВЛ, не было отказано в аппарате ИВЛ», — подчеркнул Трамп, добавив, что сейчас США производят аппараты для остальных стран мира.

Ранее Трамп заявил, что, согласно проведенным в стране исследованиям, лечение коронавируса плазмой вылечившихся пациентов снижает смертность более чем на треть. По его словам, уже более 100 тысяч жителей США приняли участие в программе по лечению вируса данным методом. Он также отметил, что на проведение клинических испытаний средства было выделено 48 миллионов долларов.

США находятся на первом месте в мире по числу случаев COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявили более 5,9 миллиона случаев заражения, из них более 181 тысячи умерли.