Обвиненного в краже американских технологий ученого обвинили еще раз

Власти США предъявили обвинения в уничтожении улик ученому из Китая, которого ранее заподозрили в краже американских научных разработок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии.

В документе говорится, что в конце июля 29-летний Гуань Лэй из Университета штата Калифорния был замечен, когда выбрасывал в мусорный контейнер поврежденный им жесткий диск. В связи с этим его обвинили еще раз — в уничтожении улик и создании помех в расследовании.

Ранее ФБР США начало в отношении исследования разбирательство. Его заподозрили в передаче китайскому научному центру американских технологий. Как считают в Штатах, этот центр пытается создать суперкомпьютер для нужд военнослужащих.

В прокуратуре утверждают, что Гуань Лэй также скрыл от следователей наличие неких устройств для хранения данных. Он якобы выступал с заведомо ложными заявлениями о том, что не поддерживал контактов с генконсульством Китая. Ученому грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.