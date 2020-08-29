США и европейские страны обратились к властям Белоруссии

США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария обратились к Минску и призвали власти республики соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности в области защиты прав человека. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств, опубликованном на сайте британского правительства в субботу, 29 августа.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в тексте заявления.

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Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности. Страны также выразили солидарность с народом республики, «который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов».

Кроме того, они призвали власти республики «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и потребовали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане страны выступают против официальных результатов выборов. Президент республики Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».