В Шотландии продали самого дорогого в мире барана

Самого дорогого в мире барана продали на аукционе в Шотландии за рекордные 367,5 тысячи фунтов (490,6 тысячи долларов). Об этом сообщает The Independent.

По сведениям СМИ, баран по кличке Двойной Бриллиант (Double Diamond) принадлежит к породе тексель, которую используют в основном для размножения. Отмечается, что данная порода славится и своим отличным качеством мяса.

Предыдущий рекорд был установлен также в Шотландии в 2009 году. Тогда баран был продан всего за 231 тысячу фунтов.

Ранее житель американского штата Луизиана Мэтт Александер и его невеста Мэгин Дэвис выкупили на аукционе пятиногого теленка по кличке Элси (Elsie) и приютили его на своей ферме. Пара приобрела животное всего за 35 долларов. Пятая нога растет у него из-за уха и лежит на голове.