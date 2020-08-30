Евросоюз выделит миллионы евро на развитие демократии в Армении

Европейская комиссия собралась выделить до двух миллионов евро на укрепление организаций гражданского общества в Армении. Об этом со ссылкой на описание гранта передает RT.

«Чтобы они (организации — прим. «Ленты.ру») были эффективными, жизнеспособными и независимыми субъектами, которые будут вносить свой вклад в развитие демократии, повышение осведомленности граждан и расширение их прав и возможностей», — говорится в описании гранта.

Кроме того, средства должны быть направлены на повышение управленческих навыков представителей организаций гражданского общества и наращивание их взаимодействия с академическими кругами, частным сектором и молодежью.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, учрежденные на территории Армении и стран Евросоюза.

Ранее в августе стало известно о финансовой помощи, выделенной ЕС гражданскому обществу Белоруссии. Деньги — 53 миллиона евро — собирались направить через общественные структуры, а не через государственные. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.