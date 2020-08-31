Принц Гарри лично подтвердил желание вернуться на родину

Принц Гарри заявил, что полюбил жизнь в США, но испытывает желание время от времени приезжать на родину. Об этом он рассказал во время видеоконференции с сотрудниками и волонтерами организации Rugby Football League, сообщает Daily Mail.

Кавалер ордена Британской империи тренер Элери Хэнли (Ellery Hanley) спросил герцога Сассекского, нравится ли ему жить на чужбине. «О, это простой вопрос. Мне очень нравится. Жизнь просто фантастическая», — признался он.

Тем не менее принц Гарри лично подтвердил, что обязательно будет приезжать в Великобританию. «В следующем году у нас пройдет Кубок мира по регби. Я определенно планирую приехать. Я бы уже вернулся, если бы не COVID», — отметил он.

Герцог Сассекский пошутил, что в США есть единственный минус — невозможно достать мяч для регби, и добавил, что если бы ему удалось раздобыть несколько маленьких мячей, он бы втянул своего годовалого сына Арчи в игру, так как ему повезло иметь дом с большим садом.

Отвечая на вопрос об отношении к сыну, принц Гарри отметил, что ребенок для него и жены — на первом месте, а на втором — работа по улучшению мира. Он выразил сочувствие всем тем, кто на пять месяцев карантина «застрял в многоэтажных домах без возможности выйти на улицу», и отметил, что эти пять месяцев негативно скажутся на психическом здоровье людей в ближайшие пять лет.

Ранее один из авторов книги о жизни Меган Маркл и принца Гарри «Обретая свободу» Омид Скоби говорил, что чета планирует регулярно приезжать в Великобританию, как только ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ослабнут. Хроникер предполагает, что герцог и герцогиня Сассекские захотят поприсутствовать на параде в честь официального дня рождения королевы и открытии памятника принцессе Диане.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально покинули британскую королевскую семью. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

С начала июля пара живет в особняке стоимостью 15 миллионов долларов в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Они перебрались туда из Лос-Анджелеса, так как принц Гарри возненавидел этот город из-за толп туристов и папарацци.