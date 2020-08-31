Тело мужчины нашли в тоннеле метро Петербурга

Тело мужчины нашли сотрудники петербургского метрополитена в тоннеле между станциями «Дунайская» и «Шушары». Об этом сообщает «Фонтанка».
Погибшего обнаружили утром 31 августа. По предварительной информации, его рюкзак был найден в вагоне метропоезда.
В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили о закрытии движения между станциями для проведения оперативно-следственных мероприятий.
28 июля сообщалось, что в поселке Пригородный Гатчинского района (Ленинградская область) дети нашли фрагменты тела человека. В зарослях борщевика за баней полицейские обнаружили правую ногу от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя и фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. Останки были частично мумифицированы, часть из них лежала на полиэтиленовом пакете.