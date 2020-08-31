Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Президент США Дональд Трамп назвал единственный способ, с помощью которого можно остановить насилие и беспорядки в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!», — написал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома вновь подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города». По мнению Трампа, мэры-демократы не могут обеспечить правопорядок, которого хотят американцы.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне протестов президент США Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы.

В середине июня Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. В первую очередь он указал на то, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств. Также глава государства обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств. Кроме того, он заявил, что власти работают над завершением указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам. Американский лидер также пообещал, что власти не будут лишать полицию финансирования.