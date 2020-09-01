Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина

Перед смертью писатель Владислав Крапивин переболел коронавирусом, в последние дни находился в сознании. Подробности смерти литератора раскрыл его сын Алексей, передает E1 во вторник, 1 сентября.

Сын писателя отметил, что последние трое суток у его отца «обострились все диагнозы», из-за чего он и его брат Павел по очереди дежурили в больнице.

«Летом у него, как я понимаю, была "корона", об этом почему-то избегают говорить. От нее вылечили», — отметил Крапивин.

Литератор умер 1 сентября в Свердловской областной больнице №1 после повторной госпитализации. Крапивин известен как детский писатель. Он также занимался проблемами детства и детского движения, изучал педагогику Януша Корчака, Антона Макаренко, Василия Сухомлинского и основал детский отряд «Каравелла».