Названы любимые страны россиян для покупки жилья

Самой популярной страной для покупки жилья среди россиян стала Испания. В период с января по июль 2020 года на ее долю пришлось 22,9 процента запросов. Об этом говорится в материале портала недвижимости Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Однако, несмотря на свою востребованность среди россиян, доля запросов касаемо испанской недвижимости сократилась на 37,01 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В качестве еще одной любимой россиянами страны специалисты называют Турцию. Ее доля от общего числа запросов составила 16 процентов. При этом всего лишь за один месяц, с июня по июль текущего года, количество запросов по покупке жилья в стране выросло на 53,6 процента. Такой скачок связывают с открытием границ и запуском турецкой ипотечной программы.

Также в тройку лидеров вошел Кипр. Доля этой страны от общего числа запросов составила 13 процентов. Востребованность ее недвижимости тоже растет. Так, в 2020 году россияне интересовались покупкой жилья на острове на 7,5 процента чаще, чем в 2019 году.

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