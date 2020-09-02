Пьяный россиянин не заметил пулевых ранений, продолжил застолье и умер

Сборщик кореньев в Усть-Канском районе Республики Алтай скончался после того, как продолжил застолье, получив два огнестрельных ранения. Об этом в среду, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Олеся Тодокова.

По данным СКР, ЧП произошло в ночь на 27 августа. 32-летний мужчина, прибывший в регион для сбора кореньев, вместе со своим знакомым-ровесником распивал спиртное на животноводческой стоянке. В какой-то момент между ними возникла ссора — и оппонент сборщика кореньев дважды выстрелил ему в ногу и руку.

Однако мужчины к тому моменту были настолько пьяны, что, «не осознав произошедшее», продолжили застолье, а позднее легли спать. В результате потерпевший скончался от обильной кровопотери. Утром подозреваемый обнаружил знакомого мертвым, испугался и сбросил тело в реку, надеясь, что его унесет течением.

Спустя два дня погибшего на том же месте нашли полицейские. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

1 сентября сообщалось, что в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа местного жителя убили на его день рождения из-за громкой музыки, а затем расчленили и захоронили тело в заброшенном доме.