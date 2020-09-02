Поместье испанского диктатора отберут у его семьи

Поместье Pazo de Meirás, ранее принадлежавшее испанскому диктатору Франсиско Франко, отберут у его семьи. По мнению властей, дворец был подарен «главе испанского государства», а не лично Франко. Об этом пишет газета El Pais.

Pazo de Meirás находится в городе Сада (провинция Ла-Корунья). Объект построен в конце XIX века на руинах старого здания, которое было разрушено в ходе войны за независимость Испании (1808-1814 годы). Площадь дома превышает две тысячи «квадратов», а участка — шесть гектаров.

Сообщается, что поместье подарила «главе испанского государства» овдовевшая невестка писательницы Эмилии Пардо Базан, оформившая в 1941 году соответствующий договор. Франко, который правил страной с 1936 по 1975 год, использовал недвижимость как летнюю резиденцию.

Теперь суд провинции постановил вернуть Pazo de Meirás государству. Сделку по оформлению дворца на имя Франко признали ничтожной. «Недвижимость не может быть подарена дважды», — заявили потомкам диктатора, в том числе и его шести внукам.

Это уже не первое судебное разбирательство испанских властей с семьей Франко. В 2008 году Pazo de Meirás присвоили статус объекта культурного значения, чему воспротивились родственники политика. Тогда суд принял решение, согласно которому поместье открыли для туристов — объект должен быть доступен для посещения четыре дня в месяц.

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