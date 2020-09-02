Реалистичное изображение Иисуса Христа вызвало споры в сети

Поэт турецко-ливанского происхождения Омар Сакр (Omar Sakr) опубликовал в Twitter реалистичное изображение Иисуса Христа, сделанное голландским фотографом Басом Утервийком (Bas Uterwijk) с помощью искусственного интеллекта. Внешность героя изображения вызвала споры в сети.

Сакр обратил внимание на то, что у Иисуса не белая кожа. «Что я могу сказать? Он выглядит прямо как мои родственники», — написал поэт. Он также добавил, что должен посмеяться над белыми расистами, которые в то же время считают себя христианами.

«Я росла в католической семье и все время видела светловолосого Иисуса с голубыми глазами. Еще ребенком я чувствовала, что что-то не так, но не понимала что. Так выглядит намного лучше!» — констатировала свое удивление @gabbalu. При этом многие пользователи согласились с тем, что Христос должен был выглядеть, как герой изображения.

Однако некоторые поспорили с трактовкой голландского фотографа. «Очень невежественно говорить, что все люди на Ближнем Востоке выглядят одинаково. В регионе живут разные этнические группы!» — отметил пользователь по имени Майкл. А Габриэль Маунда (Gabriel Maunda) из Кении заявил, что Иисус был чернокожим.

В июне архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос не был белым. «Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», — призвал духовный лидер англиканской церкви. Также он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа со всего мира.