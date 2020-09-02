Боец MMA показал сопернику средний палец и нокаутировал его

Боец смешанного стиля (MMA) Баяман Кулуев нокаутировал Александра Лобарцева на турнире Get Up & Hit, который прошел в Иркутске в минувшие выходные. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Кулуева.

25-летний боец показал сопернику средний палец и нанес удар ногой в голову, нокаутировав Лобарцева. Рефери присудил победу Кулуеву. В подписи к ролику боец приносит извинения за неспортивное поведение.

Видео было опубликовано 29 августа, но начало набирать популярность спустя три дня. Первыми на выходку бойца из Иркутска обратили внимание зарубежные порталы. В частности, Fansided сравнил его с американцем Нэйтом Диасом, который также показал непристойный жест во время поединка с Бенсоном Хендерсоном.

Кулуев одержал седьмую победу в карьере при трех поражениях.