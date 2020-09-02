Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку по окрестностям города Хомс. Об этом сообщило в среду, 2 сентября, агентство SANA.

По информации агентства, удары были нанесены со стороны Израиля.

Как сообщает РИА Новости, сирийский государственный телеканал «Ихбария» сообщил, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Тифор на востоке провинции Хомс. Армия Израиля на запрос агентства заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

1 сентября сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии на юге Дамаска. Нападение совершили со стороны горы Хермон и Голанских высот. Предполагается, что ракетные удары нанесли израильские ВВС: они атаковали склады с оружием.