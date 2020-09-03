Поклонник полностью разделся в доме певицы Charli XCX

В дом к британской певице и автору песен Charli XCX ворвался фанат. Об этом девушка рассказала изданию TMZ.

По словам исполнительницы, парень дважды пытался проникнуть в ее дом в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Во время второго визита поклонник полностью разделся, залез в ванну, а также зашел спальню певицы. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, артистки в тот момент не было дома.

Charli XCX подала в суд и получила временный судебный запрет в отношении фаната из Висконсина. Девушка рассказала, что ранее он отправлял ей сотни навязчивых сообщений в социальных сетях. Теперь ему придется держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (91 метр) от нее, а также ее автомобиля, работы и дома.

В октябре 2019 года фанат пробрался в дом миллиардерши Кайли Дженнер. 22-летнего парня арестовали по статье о вторжении на частную территорию.