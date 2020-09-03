В российской школе целый класс получил ожоги глаз после дезинфекции помещения

В Благовещенске целый класс гимназии №4 получил ожоги роговицы глаз после дезинфекции класса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области, передает ТАСС.

К врачам с жалобами не обращался лишь один ученик класса из 28, остальные получили травмы легкой степени. Состояние детей удовлетворительное, они будут лечиться дома, госпитализация никому не потребовалась.

Выяснилось, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания, хотя это должно происходить на перемене, пока в помещении никого нет. Как сообщили «Вести Амурская область», учительница забыла выключить лампу перед началом занятия.

Прокуратура и управление образования Благовещенска начали проверки произошедшего.

В мае 2019 года пятеро учеников одной из школ Красноярска получили ожоги во время урока художественной гимнастики. Занятие проходило в помещении зала дзюдо, по неустановленной причине в нем включились бактерицидные лампы вместо обычных. Пострадали дети в возрасте от 5 до 8 лет.