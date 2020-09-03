Россияне оказались фанатами роскошных вещей за миллионы рублей и трендов из 90-х

Специалисты онлайн-ретейлера eBay проанализировали самые популярные у россиян модные тренды и составили список самых востребованных вещей на платформе. Результаты исследования, приуроченного к 25-летию компании, поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 3 сентября.

Так, самой дорогой сумкой, приобретенной российскими пользователями за 25 лет, стала Hermes Birkin Ostrich. Покупатель отдал за аксессуар 15,2 тысячи долларов (более миллиона рублей). В то же время самыми дорогостоящими ювелирными украшениями оказались кольцо с желтым бриллиантам 5,01 карата стоимостью 65 тысяч долларов (почти пять миллионов рублей), платиновое кольцо с желтым бриллиантом 7,31 карата за 55 тысяч долларов (четыре миллиона рублей) и обручальное кольцо Tiffany & Co в 2,52 карата, купленное по цене 41,5 тысячи долларов (три миллиона рублей).

Одной из самых востребованных модных вещей стали велосипедки: в 2019 году спрос на такие шорты вырос на 27 процентов за 90 дней, а всего за год было продано 110 тысяч единиц этого предмета гардероба. Такой скачок связывают с тем, что в велосипедках часто выходили на публику мировые знаменитости, такие как телезвезда Ким Кардашьян и супермодели Белла Хадид и Эмили Ратаковски.

Увеличение спроса заметили и на некоторую обувь. После того как актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на студии радиостанции WKTU в Нью-Йорке в синих сапогах люксовой марки Versace, их стали заказывать на 107 процентов чаще.

Одежда в стиле 1990-х годов также пользовалась популярностью у россиян. Самыми любимыми товарами покупателей того десятилетия, по данным аналитиков, стали поясная сумка, велосипедки, узкие солнечные очки, анималистичные принты, вещи с расцветкой тай-дай и легинсы с рисунками.

Из предметов гардероба в стиле 2000-х годов они чаще всего выбирали велюровые спортивные костюмы, как у Пэрис Хилтон, кроп-топы и чокеры, как у Дженнифер Лопес, а также джинсы с заниженной талией, вещи со стразами и обувь на танкетке.

С 2010 по 2020 год среди eBay пользователей больше всего предпочтение отдавалось вещам в уличном и спортивном стиле, в частности курткам-бомберам, сумкам-клатчам, ретро-кроссовкам и брюкам с высокой талией.

В декабре 2019 года сотрудники компании AliExpress перечислили самые востребованные у россиян товары на сайте. Наиболее популярными стали продукты из категории «мода». На первое место по частоте запросов попала «сумка женская», на второе — «купальник», а третьими стали «серьги». Всего в течение года россияне искали товары более 550 миллионов раз.