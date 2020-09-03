Россиянам раскрыли способы избежать штрафов на пляжах

Российским туристам посоветовали не курить и не употреблять алкоголь на пляжах, чтобы избежать лишних трат. Способами не нарваться на штрафы поделились в онлайн-сервисе «Билетик.Аэро» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по информации экспертов, самый распространенный штраф на побережье — за курение в общественном месте. Подобное нарушение обойдется туристам в 500-1500 рублей.

Аналогичную сумму придется заплатить и тем, кто будет распивать в общественных местах алкоголь. «Оштрафуют и за появление на пляже в состоянии сильного опьянения, даже если отдыхающий выпил в другом месте. Да, в пляжных кафе часто продают холодное пиво, но по закону предполагается, что вы будете его пить тут же, на территории заведения общественного питания», — уточняется в тексте.

Также на пляжи озер, морей и рек нельзя заезжать на автомобиле. «Ездить и парковаться можно только на дорогах с твердым покрытием и на специально оборудованных автостоянках. Штраф: от 3000 до 4500 рублей», — отметили специалисты.

Кроме того, они посоветовали не разжигать на прибрежной зоне костров и не брать с собой домашних питомцев. «Закона, запрещающего это делать, не существует. Но есть множество нюансов, которые регулирует закон "Об ответственном обращении с животными"», — пояснили в «Билетик.Аэро», добавив, что собаки на пляже должны быть в наморднике и с поводком.

Вдобавок российским туристам порекомендовали не загорать топлес, тем более в присутствии детей, поскольку бывали случаи, когда нудистов штрафовали за мелкое хулиганство.

В августе российским туристам, которые возвращаются домой из отпуска в Турции, раскрыли способы избежать проблем при пересечении границы. Так, по информации генерального консульства России в Анталье, в последнее время отечественных путешественников стали чаще задерживать турецкие службы таможенного контроля.