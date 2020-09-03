В Турции снова зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса

В Турции снова зафиксировали рекордный с мая суточный прирост случаев COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава страны.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1642, умерли 49 больных. «Вылечились сегодня 1211 пациентов, всего — 248 087», — заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

2 сентября Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что Турция проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. По словам главы Минздрава республики, «пандемия усилилась и продолжается». Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. В то же время Коджа заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем.

Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней. Самое большое число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Анкаре и Стамбуле, наблюдается рост в Средней Анатолии и на юго-востоке республики.