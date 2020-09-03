Минобрнауки раскрыло особенности учебы в вузах на фоне коронавируса

Глава Министерство образования и науки Валерий Фальков раскрыл особенности учебы в вузах на фоне эпидемии коронавируса. По его словам, некоторые учебные заведения перешли на смешанный формат проведения занятий, а в аудиториях обязательно нужно сидеть в маске. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести» на «России 1», выпуск опубликован на сайте канала.

Фальков заявил, что в этом году учащиеся могут ходить на занятия, как и прежде. Однако лекции, на которых должно присутствовать более 50 человек, переведены в онлайн-формат. При этом на всех очных занятиях студенты должны находиться в средствах защиты. «Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах», — объяснил министр.

Кроме того, при необходимости отдельные вузы или вузы отдельных регионов смогут возвращаться на удаленный режим обучения. «Для нас сейчас важно не допустить появления очагов и в общежитиях, и в университетах», — подчеркнул Фальков.

Отмечается, что в этом году к занятиях в университетах приступили около четырех миллионов студентов по всей стране.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное образование. По словам главы государства, такой режим учебы может лишь дополнять традиционный, но не заменять его.