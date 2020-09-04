Инструктора российской автошколы посадили за задушенную ученицу

В Архангельске суд приговорил инструктора автошколы к 9,7 года колонии строгого режима за убийство ученицы. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает ТАСС.

Вечером 15 июля 2019 года 50-летний инструктор в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задушил веревкой свою 20-летнюю ученицу, затем завернул ее тело в ткань, вывез на автомобиле на автодром и спрятал. От улик мужчина пытался избавиться путем поджога, забрав с собой только золотое кольцо погибшей.

На преступление инструктора толкнула «внезапно возникшая личная неприязнь».

Суд признал мужчину виновным в убийстве и краже. Мать погибшей девушки получила компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове россиянин зарубил топором лифтера. Представителям правоохранительных органов он объяснил, что принял решение расправиться с мужчиной, так как тот «шумел по ночам» и «мешал ему спать».