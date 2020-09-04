Собянин изложил стратегию победы над коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги борьбы с коронавирусом в городе и перечислил главные факторы, благодаря которым в столице удалось победить пандемию. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Собянина, согласно общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира. «Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», — отметил он, излагая стратегию столичных властей.

Градоначальник сказал, что как и весь мир, правительство Москвы не готовилось к пандемии, однако подчеркнул, что сравнительно благоприятный исход — не счастливая случайность: «Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем».

Собянин назвал несколько факторов, сыгравших в этом ключевую роль. В первую очередь он отметил быструю и адекватную реакцию. «Нас жестко критиковали за "избыточную" реакцию на сообщения из Китая, называли паникерами и другими нехорошими словами», — сказал он. Мэр Москвы подчеркнул, что благодаря введенным на тот момент мерам «мы смогли перекрыть восточный маршрут завоза инфекции и выиграть два драгоценных месяца на мобилизацию и подготовку».

Вторым фактором, по мнению Собянина, является прочный фундамент, на котором стоит сегодня социальная сфера и городское хозяйство Москвы: «Тысячи жизней были спасены, тысячи людей сохранили работу, тысячи бизнесов избежали банкротства благодаря реализации программы развития Москвы, которой мы посвятили предыдущие 10 лет».

Он также вспомнил проведенную модернизацию в сферах образования, здравоохранения и транспорта. «К системе здравоохранения можно предъявить немало претензий, но благодаря проведенной модернизации в больницах и поликлиниках было достаточно ресурсов, чтобы выдержать обрушившийся на них удар», — сказал Собянин. «Школьники не потеряли учебный год. Дистанционное обучение проходило не без проблем, но в целом оказалось успешным. Результаты ЕГЭ — не хуже, чем в прошлом году», — продолжил он.

Третьим фактором Собянин назвал доверие и сотрудничество со стороны москвичей. «Адекватная реакция на возникшую угрозу, прочный фундамент и достаточные ресурсы, поддержка и сотрудничество москвичей — три главных фактора, которые помогли Москве справиться с пандемией», — подытожил он.