Статья о лесбиянках в СССР озадачила пользователей сети

Пользователь Twitter Александр Фокин опубликовал фотографию газеты 1/10, датированной 1992 годом. Статья под названием «Лесбиянки в СССР есть! …и "трансы" тоже» озадачила некоторых пользователей сети.

«Советские лесбиянки — лучшие лесбиянки! (и "трансы" тоже)», — подписал снимок автор публикации. Стереотип о превосходстве всего советского над зарубежным также обыграли в комментариях. «Кстати, советские лесбиянки были самыми лучшими в мире! Сейчас уже, конечно, не те лесбиянки пошли…» — отметил пользователь по имени Павел. «Секс — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы жить в СССР, где были лесбиянки (и трансы)?» — добавил @re1i1er.

Некоторые шутки коснулись часто появлявшейся в советских аббревиатурах части «транс». «Мы должны быть благодарны трансам уже за построенную ими в Сибири магистраль», — написал @yalexey.

При этом пользователи обратили внимание на то, что газета вышла в 1992 году, тогда как СССР официально прекратил существование в декабре 1991 года.

В феврале преподаватель британского Эксетерского университета Яна Функе (Jana Funke) опубликовала фотографию страницы американского журнала Sexology («Сексология»). В статье, датированной октябрем 1953 года, приводилась классификация лесбиянок, которая немало удивила современных читателей.