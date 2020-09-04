При проверке маскировки позиций в Донбассе украинские военные сбили собственный беспилотник. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Отмечается, что военные первого батальона 53-й бригады проигнорировали запрет на использование летательных средств на территории линии прекращения огня, в районе населенного пункта Чермалык. Из-за несогласованности действий военных беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию и был сбит.

При этом военные Донецкой народной республики на провокацию не поддались и не ответили, ограничившись наблюдением за соперником.

По данным издания, беспилотник приняли за борт миссии ОБСЕ. Команду сбить его, как указывается, отдал командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко с целью не допустить раскрытия размещения боевой техники Украины и оборудования позиций мобильной бригады.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук счел мнение своего заместителя, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина о необходимости уступок Донбассу несоответствующим национальным интересам.