В Подмосковье возродили студотряды

Первый студенческий сельскохозяйственный отряд приступил к работе в полях Подмосковья, студенческие отряды сельскохозяйственного назначения возродили по инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 4 сентября.

«Что интересно, ребята профессионально далеки от сельского хозяйства. Это будущие охотоведы, ландшафтные строители и дизайнеры, специалисты в области информационных технологий. Однако они первыми откликнулись на нашу идею привлечения студентов к уборочным работам», — рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

По его словам, отряд из десяти учащихся техникума вышел на уборку урожая семян лука на полях подмосковного агропредприятия в городе Озёры. «Ребята начали трудиться с конца августа, учатся они дистанционно», уточнил министр.

Члены отряда живут в общежитии, получают трехразовое питание. Они официально оформлены на работу и получают зарплату, говорится в сообщении. Планируется, что студотряд будет работать до октября. В настоящий момент идет формирование второго сельскохозяйственного отряда.