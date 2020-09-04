Предпринимательница добилась отмены проверки благодаря Бизнес-навигатору МСП

Индивидуальный предприниматель Виктория Тишина благодаря сервису Портала Бизнес-навигатора МСП — механизму получения обратной связи от субъектов МСП о проведении проверок – добилась исключения из Ежегодного плана проведения проверок на 2020 год плановой проверки своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы портала.

Виктории Тишиной принадлежит сеть монобрендовых магазинов женской одежды. Изделия под брендом «Ведунья» производятся на собственной фабрике. Одежда бренда пользуется большим спросом и представлена в нескольких бутиках, расположенных в Санкт-Петербурге: Торговой галерее «Электра», ТЦ «Москва», ГМ «О'КЕЙ», а также доступна для заказа через популярные площадки в интернете.

Весной этого года после введения моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП, Виктория получила через систему электронного документооборота «СБИС Электронная отчетность» уведомление о запланированной проверке Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Проверив свой ИНН в Ежегодном плане проведения проверок, который публикуется на сайте Генеральной Прокуратуры РФ, предпринимательница обнаружила в отношении своего ИП плановую проверку в ноябре 2020 года.

Через сервис Портала Бизнес-навигатора МСП «механизм получения обратной связи от субъектов МСП о проведении проверок» Виктория оставила обращение в МЧС России с просьбой пояснить законность данной проверки. В результате обращения предпринимательницы плановая проверка была аннулирована.

Механизм получения обратной связи от субъектов МСП о проведении проверок Портала Бизнес-навигатора МСП предоставляет информацию о проверках, которые были проведены или запланированы к проведению в отношении компании. Новый сервис Портала также позволяет оставить обратную связь как в отношении проверки субъекта МСП, сведения о которой внесены в Единый реестр проверок, так и в отношении проверки, сведения о которой отсутствуют в таком реестре. Обратную связь можно отправить как в один из контрольно-надзорных органов, так и в Генеральную Прокуратуру РФ.

