Бабушка всю жизнь хранила тайну и решила раскрыть ее внучке

Пользовательница TikTok с ником aimee_kins опубликовала ролик, в котором ее бабушка раскрыла тайну, которую хранила всю свою жизнь: она призналась, что женщины всегда привлекали ее больше, чем мужчины. Девушка удалила видео из своего аккаунта, однако оно появилось в Twitter певца Джека Ремингтона (Jack Remmington).

«Нужно признать, что мы обнаружили самую милую женщину на свете. Каждая ее фраза еще более культовая, чем предыдущая. Я буду молиться, чтобы она встретила великолепную женщину, которую искала всю жизнь», — подписал видео Ремингтон.

«Если бы я снова решила с кем-нибудь встречаться, это бы не был мужчина. Это бы была женщина. Женщины нравятся мне намного больше, чем мужчины», — решила рассказать внучке пожилая женщина. В комментариях к видео многие пожелали бабушке блогерши найти свою настоящую любовь.

Ранее в Twitter опубликовали фотографию статьи под названием «Лесбиянки в СССР есть! …и "трансы" тоже». Материал, датированный 1992 годом, озадачил некоторых пользователей сети. В комментариях к посту некоторые принялись шутить о том, что советские лесбиянки были намного лучше их зарубежных аналогов.