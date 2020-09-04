Лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Петропавловска-Камчатского

Лихтеровоз «Севморпуть» с атомной силовой установкой, который в конце августа взял курс на Дальний Восток, прибыл в порт Петропавловска-Камчатского. Об этом на своей странице в Instagram сообщил в пятницу, 4 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

«Камчатка готова к доставке грузов по северному морскому пути», — написал он.

По данным издания «Аргументы и факты», уже 25 сентября из Петропавловска будут доставлены судном в Санкт-Петербург рефрижераторные контейнеры с мороженой рыбной продукцией.

В августе 2019 года «Севморпуть» совершил первый тестовый рейс по доставке рыбной продукции с Камчатки. Тогда он доставил в Санкт-Петербург около 5 тысяч тонн грузов, в том числе рыбу, филе, икру.

«Севморпуть» — советское ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Крупнейшее из всего четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой.